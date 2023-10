Versorgung Behörden informieren über Geflüchtetensituation in Hamburg Von dpa | 05.10.2023, 17:39 Uhr | Update vor 39 Min. Menschen Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Innen- und Sozialbehörde wollen am Freitag (11.00 Uhr) über die Flüchtlingssituation in Hamburg informieren. Zuletzt war die Zahl der Geflüchteten in der Hansestadt wieder stark gestiegen. Allein im August kamen fast 1500 Menschen nach Hamburg. Um die Geflüchteten zu versorgen, bereitet die Stadt erneut die Unterbringung der Männer, Frauen und Kinder in einer Messehalle vor. Die Geflüchteten sollen etwa von Mitte Oktober an in die vorübergehende Unterkunft einziehen. Der Notstandort sei notwendig, um das Ankunftszentrum zu entlasten und Obdachlosigkeit zu vermeiden. Insgesamt können 470 Menschen in der Messehalle untergebracht werden.