Bevölkerung Behörde zum bundesweiten Warntag: Probealarm gut gelaufen Von dpa | 14.09.2023, 12:04 Uhr Bundesweiter Warntag zum Test der Warnsysteme

Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in Deutschland Handys und Sirenen schrillen lassen - auch in Hamburg. Nach einer ersten Einschätzung sei alles gut gelaufen, sagte eine Sprecherin der Innenbehörde am Donnerstag kurz nach 11.00 Uhr. In der Hansestadt sollten 123 Sirenen heulen. Der auf- und abschwellende Heulton warnt die Bürger in der Sturmflutsaison vom 15. September bis zum 31. März vor Flutgefahren. Hamburg plant den Aufbau von 50 weiteren Sirenen bis Ende 2023.