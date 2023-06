Köhlbrandbrücke in der Abendsonne Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Schifffahrt Behörde will Anfang 2024 Plan für Köhlbrandbrückenersatz Von dpa | 13.06.2023, 15:03 Uhr

Nach dem vorläufigen Stopp der Tunnellösung will Hamburgs Wirtschaftsbehörde voraussichtlich Anfang 2024 Pläne für einen anderen Ersatz der Köhlbrandbrücke vorlegen. „Wir wollen gerne zum Ende des Jahres relativ weit sein mit einer indikativen Brückenplanung als Alternative, so dass wir dann eine informierte Entscheidung treffen können“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Die Entscheidung träfen dann der Bund und die Hansestadt gemeinsam. Leonhard betonte: „Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es dann am Ende womöglich doch eine Tunnellösung wird - aber dann wissen alle, die das dann entscheiden, wie die sich verhält kosten- und aufwandstechnisch zu einer Brückenlösung.“