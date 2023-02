Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Migration Behörde übersieht Haftbefehl für abgeschobenen Afghanen Von dpa | 16.02.2023, 14:24 Uhr

Das Hamburger Amt für Migration hat einen Haftbefehl gegen einen bereits aus Deutschland abgeschobenen und wieder zurückgekehrten Afghanen übersehen, anstatt ihn verhaften zu lassen. Es sei ein „individueller Fehler in der Sachbearbeitung“ gemacht worden, sagte ein Sprecher des Amtes am Donnerstag. Demnach kam der Mann am 9. Februar in die Zentrale Erstaufnahmestelle und wollte erneut Asyl beantragen. Dabei habe die Behörde festgestellt, dass er schon in München einen Asylantrag gestellt hatte und ihn dorthin verwiesen. Die Fahndungsnotierung im Ausländerzentralregister - dort hätte der ausstehende Haftbefehl bemerkt werden können - sei dabei nicht beachtet worden.