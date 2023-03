Stefanie Hempel führt Touristen auf den Spuren der Beatles durch Hamburg. Foto: Martina Drignat up-down up-down Musikerin Stefanie Hempel Beatles-Expertin über ihren Abend für George Harrison und den königlichen Besuch Von Dagmar Leischow | 28.03.2023, 07:00 Uhr

Wenn es um die Beatles geht, führt in Hamburg kein Weg an Stefanie Hempel vorbei. Am 9. April veranstaltet sie einen Konzert-Abend zu Ehren von George Harrison. Und auch bis zu König Charles und Camilla hat sich ihre Leidenschaft herumgesprochen.