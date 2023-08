Verkehr Baustelle nördlich des Elbtunnels Von dpa | 09.08.2023, 12:40 Uhr Stau an Baustelle Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen Bauarbeiten bei Hamburg-Othmarschen wird die A7 in Richtung Norden in der nächsten und übernächsten Woche für jeweils drei Tage nur zweispurig befahrbar sein. Ein Fahrstreifen in Richtung Flensburg müsse gesperrt werden, um Platz für ein Großbohrgerät zu haben, teilte die Autobahn GmbH Nord am Mittwoch mit. Geplant sind Gründungsarbeiten für ein erstes Element eines gut zwei Kilometer langen Tunnels, der die Anwohner im Bereich Altona vor dem Lärm der künftig achtspurigen Autobahn schützen soll.