Hamburg Baustelle auf A1: Richtungsfahrbahn Lübeck nur einspurig Von dpa | 19.05.2023, 02:03 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Autobahn 1 zwischen dem Maschener Kreuz und den Hamburger Süderelbbrücken am Wochenende in Richtung Lübeck erneut nur einspurig befahrbar sein. Nach den beiden Überholfahrstreifen sollen nun der Hauptfahrstreifen und die Standspur eine neue Deckschicht bekommen, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Richtungsfahrbahn Lübeck wird am Freitagabend (21.00 Uhr) von drei auf eine Spur verengt. Die Einschränkung soll Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder aufgehoben werden.