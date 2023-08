Alternativ-Energien Baustart für zwei weitere Ørsted-Windparks auf der Nordsee Von dpa | 07.08.2023, 13:20 Uhr Windpark in der Nordsee Foto: Kurt Desplenter/BELGA/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Windparkbetreiber Ørsted hat mit dem Bau eines ersten von zwei weiteren Offshore-Windparks in der Nordsee begonnen. Für den neuen Windpark Gode Wind 3 rund 32 Kilometer vor der Insel Norderney sei am vergangenen Freitag ein erstes Fundament gesetzt worden, wie der Energieversorger am Montag in Hamburg mitteilte. Nach dem Bau der Fundamente sollen im kommenden Jahr in dem Windpark insgesamt 23 Turbinen mit je einer Leistung von 11 Megawatt installiert werden. Bei den Anlagen mit einem Rotordurchmesser von 200 Metern soll es sich laut Ørsted dann um die größten Windkraftanlagen auf der deutschen Nordsee handeln.