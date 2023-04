Plastikmüll Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Stadtreinigung Hamburg Baustart für Abfallzentrum: 450 Millionen Euro Kosten Von dpa | 19.04.2023, 14:15 Uhr

Im Hamburger Westen soll bis 2025 am Standort der vor Jahren stillgelegten Müllverbrennungsanlage Stellinger Moor ein neues Abfallverwertungszentrum entstehen. Wichtigste Merkmale sind eine Sortieranlage für wiederverwertbare Rohstoffe wie Metall, Glas, Plastik und Pappe sowie die Produktion von Strom und Fernwärme aus der Müllverbrennung, wie die Stadtreinigung Hamburg am Mittwoch mitteilte. Das geplante „gedeckelte“ Kostenvolumen gab ein Sprecher des städtischen Unternehmens mit 450 Millionen Euro an. „Dieses Volumen ist aktuell nicht völlig ausgeschöpft. Wir gehen davon aus, dass wir trotz der angespannten Märkte diesen Deckel einhalten werden“, sagte der Sprecher.