Verkehr Baumaßnahme beim U-Bahnhof soll Verkehrsunfälle reduzieren Von dpa | 29.09.2023

Während der Hamburger Herbstferien soll der Kreuzungsbereich um den U-Bahnhof Mundsburg (Barmbek-Süd) instand gesetzt werden. Die Baumaßnahmen, die vom 14. bis zum 31. Oktober 2023 dauern werden, sollen zu einer Reduzierung der Unfälle an dem Verkehrsknotenpunkt führen, wie der Senat am Freitag mitteilte. Demnach ergab ein externes Gutachten, dass Verkehrsteilnehmer sich nur sehr schwer innerhalb des Knotenpunktes orientieren können. Vor allem durch fehlerhafte Spurwechsel entstünden an dieser Stelle etwa 180 Unfälle im Jahr.