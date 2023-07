Katrin Bauerfeind Foto: NDR/Christoph Köstlin/NDR/Christoph Köstlin/obs up-down up-down Medien Bauerfeind statt Schöneberger: Radiopreis 2023 Von dpa | 13.07.2023, 15:16 Uhr

Mit neuer Moderatorin und neuer Location feiert der Deutsche Radiopreis dieses Jahr gleich zwei Premieren. Katrin Bauerfeind löst die langjährige Moderatorin Barbara Schöneberger ab, wie der Deutsche Radiopreis am Donnerstag verkündete. Die Preisverleihung am 7. September findet zudem erstmals im Stage Theater Neue Flora in Hamburg statt.