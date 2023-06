Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Hammerbrook Bauarbeiter stürzt vier Meter tief: Verletzungen im Gesicht Von dpa | 23.06.2023, 15:39 Uhr

Ein 52 Jahre alter Bauarbeiter ist auf einer Baustelle eines Hotels in Hamburg-Hammerbrook von einem Gerüst gefallen und vier Meter die Tiefe gestürzt. Dabei sei er am Freitag im Gesicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten den Sturz beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert.