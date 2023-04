Verkehr in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Verkehrsleitstelle Bauarbeiten und Urlaubsverkehr sorgen für Staus um Hamburg Von dpa | 22.04.2023, 15:51 Uhr

Bauarbeiten an der A1 und A25 sowie Rückreiseverkehr der Urlauber haben am Samstagmittag für Staus rund um Hamburg gesorgt. Das teilte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle Hamburg am Samstag mit. Auf der A1 staute sich der Verkehr zwischen 12.00 und 13.00 Uhr Richtung Norden auf sechs Kilometern Länge. Zwischen Harburg und Stillhorn herrscht nach wie vor ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit bis zu vier Kilometern Stau. Auf der A7 zwischen Hausbruch und Elbtunnel gab es zwischenzeitlich Stau bis zu einer Länge von acht Kilometern. Am Nachmittag beruhigte sich die Verkehrslage. Dort war nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg am Nachmittag nur noch der für die A7 „typische“ zähe bis stockende Verkehr zu verzeichnen.