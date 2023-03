Vollsperrung der A7 Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Verkehr Bauarbeiten im Plan: Elbtunnel Montagfrüh wohl wieder frei Von dpa | 26.03.2023, 12:33 Uhr

Die wegen Bauarbeiten gesperrte Autobahn 7 in Hamburg soll wie geplant am Montag um 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. „Es läuft“, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Abrissarbeiten. Sie gehe deshalb davon aus, dass alles rechtzeitig fertig werde.