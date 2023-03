Autobahn-Baustelle Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Verkehrseinschränkungen Bauarbeiten im Kreuz Hamburg-Ost - Staugefahr zum Ferienende Von dpa | 16.03.2023, 12:15 Uhr

Auf der A1 im Kreuz Hamburg-Ost sollen am Sonntag Schäden auf der Fahrbahn in Richtung Bremen beseitigt werden. Für die Reparatur werden zwei von drei Fahrstreifen zwischen dem Kreuz Ost und der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf gesperrt, wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes am Donnerstag mitteilte. Die Sperrung soll kurz nach Mitternacht beginnen und wegen der erforderlichen Auskühlzeit des neuen Asphalts erst abends gegen 22.00 Uhr enden.