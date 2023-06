Bühne Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Tanz Ballett-Tage eröffnen mit Neumeiers „Romeo und Julia“ Von dpa | 10.06.2023, 01:47 Uhr

An diesem Sonntag (18.00 Uhr) eröffnen die 48. Hamburger Ballett-Tage mit der Wiederaufnahme von John Neumeiers Choreografie „Romeo und Julia“ in der Staatsoper. Die Shakespeare-Adaption war 1974 das erste abendfüllende Handlungsballett Neumeiers in Hamburg. In der Wiederaufnahme überlässt er einer jungen Tänzer-Generation die Bühne. Als Romeo ist Louis Musin zu erleben, an seiner Seite tanzt Azul Ardizzone.