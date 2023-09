Deutsche Bahn Verkehr zwischen Hamburg und Berlin soll sich normalisieren Von dpa | 09.09.2023, 08:17 Uhr | Update vor 16 Min. Nach Bränden an Bahnstrecken Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down

Unbekannte Täter setzen drei Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg in Brand. Zahlreiche Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus. Im Laufe des Samstags soll der Verkehr aber wieder laufen.