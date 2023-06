ICE Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Unwetter Bahnstrecke Berlin-Hamburg wieder frei Von dpa | 23.06.2023, 13:11 Uhr

Die Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg ist wieder zweigleisig befahrbar. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagnachmittag. Nach dem Unwetter in der Nacht zu Freitag war die Strecke zunächst gesperrt worden, sämtliche Züge wurden über Stendal umgeleitet. Am Vormittag war es bereits wieder möglich, sie zumindest eingleisig zu benutzen.