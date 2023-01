Baustelle Hamburger Bahnhofsmission Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Soziales Bahnhofsmission am Hauptbahnhof: Endspurt der Bauarbeiten Von dpa | 07.01.2023, 09:13 Uhr

Hilfe für Menschen in Not: In Kürze soll das neue Gebäude der Bahnhofsmission am Hamburger Hauptbahnhof eingeweiht werden. Die Fassade wird sehr auffällig sein.