Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild Hamburg Bahn: Beim Bau der S-Bahnstrecke S4 Hubschrauber einsetzen Von dpa | 28.01.2023, 08:04 Uhr

Die Deutsche Bahn will beim Bau der S-Bahnstrecke für die Linie S4 in Hamburg Hubschrauber einsetzen. „Wir werden hier in Wandsbek, voraussichtlich von Mai an, Oberleitungsmasten mit Hilfe von Hubschraubern einsetzen anstelle der Montage vom Boden aus“, sagte Projektleiterin Amina Karam der „Welt am Sonntag“. Innerhalb einer Stadt sei dieses Verfahren mit seinen hohen Anforderungen an die Sicherheit unüblich. „Aber gerade innerhalb der Stadt wird uns das sehr viel Zeit ersparen.“ Die insgesamt 1,85 Milliarden Euro teure S4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe mit einer Kapazität von täglich bis zu 250.000 Fahrgästen soll bis Ende 2029 fertiggestellt sein und auch den Hamburger Hauptbahnhof beim Regionalverkehr entlasten.