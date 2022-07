Eine S-Bahn steht am Gleis im Hauptbahnhof ein. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Hamburg Bahn lässt Bild mit jüdischer Perspektive abhängen Von dpa | 13.07.2022, 17:16 Uhr

Ein Bild, mit dem die Künstlerin Yohana Hirschfeld den „jüdischen Blick“ auf deutsche Bahnhöfe vor dem Hintergrund des Holocausts zeigen will, ist vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt worden. Das erst in der Nacht zum vergangenen Freitag aufgehängte Bild mit einem Aquarell Hirschfelds sei trotz Genehmigung durch die Deutsche Bahn nach wenigen Stunden wieder abgehängt worden, sagte die Künstlerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.