Verkehr Bahn: 100 Millionen Euro in neue Abstellanlagen investieren Von dpa | 27.02.2023, 11:41 Uhr

Die Deutsche Bahn will mehr als 100 Millionen Euro in neue Abstellanlagen in Hamburg-Eidelstedt und Hamburg-Langenfelde investieren. In Eidelstedt sollen ein neues Stellwerk sowie zwei Anlagen mit zwölf je 400 Meter langen Gleisen für den ICE-Boxenstopp und den mobilen Check außerhalb der Werkshalle entstehen, wie die Bahn am Montag mitteilte. In Langenfelde wiederum werde die bestehende Anlage um sieben Gleise mit einer Länge von ebenfalls je 400 Metern erweitert. Geplanter Baubeginn sei 2025.