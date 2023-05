Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Unfall Baggerfahrer stirbt nach Arbeitsunfall auf der Veddel Von dpa | 06.05.2023, 14:47 Uhr

Der bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Veddel lebensgefährlich verletzte Baggerfahrer ist gestorben. Das sagte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am Samstagmittag. Der 55-Jährige war am Samstagvormittag bei Bauarbeiten unter seinem Kleinbagger eingeklemmt worden, der aus zunächst ungeklärter Ursache umgekippt war. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er war reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden.