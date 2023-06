Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Bagger rutscht von Ponton in die Hamburger Elbe Von dpa | 27.06.2023, 16:36 Uhr

Unmittelbar in der Nähe der S-Bahnbrücke Ballinstadt in Hamburg-Veddel ist ein Bagger in die Elbe gerutscht. Das Fahrzeug war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache auf einem Ponton in Schieflage geraten und ins Wasser gefallen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg sagte. Auch ein Container war demzufolge mit in den Fluss gestürzt. Die Feuerwehr hatte vorsorglich Ölschlingen ausgelegt. Deren Angaben zufolge sollen aber keine Betriebsstoffe ausgelaufen sein. Es ist niemand verletzt worden. Ob während des Unfalls jemand in dem Bagger saß und was genau mit dem Bagger gemacht wurde, war zunächst unklar. Am Nachmittag lag der Bagger noch in Elbe, wie die Umweltbehörde mitteilte. Projektverantwortliche der Baustelle, einer Bergungsfirma, der Umweltbehörde, der Hafenbehörde HPA und andere Beteiligte wollten am Nachmittag die Bergung des Baggers besprechen.