Schwimmen Bäderland Hamburg hat die Freibadsaison eingeläutet Von dpa | 20.05.2023, 17:06 Uhr

Bäderland Hamburg hat am Samstag in den beiden Sommerfreibädern Naturbad Stadtparksee und Kaifu-Bad die Freibadsaison in Hamburg eingeläutet. Bei noch recht frischen Luft- und Wasser-Temperaturen sowie bedecktem Himmel wagten nach Angaben eines dpa-Reporters im Naturbad Stadtparksee nur wenige Menschen den Sprung ins Wasser.