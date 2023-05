Der Stadtpark ist für viele Liebhaber von Badeseen eine der ersten Adressen in Hamburg. Foto: dpa/Angelika Warmuth up-down up-down Badesaison in Hamburg startet Ab ins Wasser: Hamburger Badesaison startet in 13 Flüssen und Seen Von Yannick Kitzinger | 12.05.2023, 16:14 Uhr

Am Freitag startet die Badesaison an den offiziellen Badegewässern in Hamburg. Eine Badestelle bleibt wegen Blaualgen jedoch vorerst geschlossen.