Babyklappe Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Babyklappen in Hamburg in den vergangenen Jahren kaum genutzt Von dpa | 14.11.2022, 07:57 Uhr

Vor gut 22 Jahren wurde die bundesweit erste Babyklappe in Hamburg eingerichtet. Eltern in Not können dort ihre Neugeborenen anonym abgeben. In den vergangenen Jahren wurde diese Möglichkeit kaum genutzt. Dafür gibt es laut Sozialbehörde einen Grund.