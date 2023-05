Deutschland-Konzert von Ava Max Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Musik Ava Max begeistert im Hamburger Stadtpark Von dpa | 22.05.2023, 05:45 Uhr

Es ist ihre erste Europatournee, ihr erster Auftritt in Deutschland - und das Publikum in Hamburg ist begeistert von Ava Max: Im Stadtpark heizte die amerikanische Pop-Diva mit albanischen Wurzeln am Sonntagabend bei sommerlichen Temperaturen gut ein. „I am so happy to be in Germany“, begrüßte die 29-Jährige das Publikum. Hits aus dem neuen Album „Diamonds & Dancefloors“, wie „Million Dollar Baby“ oder „Maybe You're The Problem“ kommen ebenso an wie ihre „Klassiker“ - etwa „Kings & Queens“ oder „Who's laughing now“.