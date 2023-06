Literatur Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration up-down up-down Literatur Autor Kurt Drawert erhält Italo-Svevo-Preis Von dpa | 28.06.2023, 13:34 Uhr

Der Autor Kurt Drawert erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Italo-Svevo-Preis. „Kurt Drawert ist ein politischer Autor im besten Sinn. Er lässt uns erleben, was er reflektiert, in einer hellhörig-präzisen Sprache, die in jedem Satz um Wahrhaftigkeit ringt“, heißt es in der Begründung der Jury.