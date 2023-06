Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Autofahrerin fährt mit rund drei Promille über Autobahn Von dpa | 08.06.2023, 14:50 Uhr

Zwei mutmaßliche betrunkene Autofahrerinnen haben in Hamburg in der Nacht auf Donnerstag Unfälle verursacht, bei denen sie und ein Autofahrer zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einer der Frauen ergab ein Atemalkoholtest rund drei Promille.