Statistiken Autodichte in Hamburg geringer als im Bundesschnitt Von dpa | 05.09.2023, 11:06 Uhr

In Hamburg ist die Pkw-Dichte geringer als im Bundesschnitt - steigt seit Jahren trotz aller Bemühungen um eine Verkehrswende aber an. So zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2022 in der Hansestadt 439 Autos je 1000 Einwohner. Zehn Jahre zuvor waren es 426, wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte.