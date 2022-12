Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Auto kracht in Brückengeländer: Fahrer verletzt Von dpa | 14.12.2022, 06:01 Uhr

Ein Auto ist in Hamburg-Schnelsen auf glatter Straße gegen ein Brückengeländer über der Autobahn 7 gekracht. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt, er musste laut einer Polizeisprecherin von der Feuerwehr befreit werden. Zum genauen Unfallhergang konnte die Sprecherin am späten Dienstagabend noch nichts sagen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten jedoch eine glatte Fahrbahn und Sommerreifen ursächlich gewesen sein.