Am späten Montagabend ist ein Pkw in Hamburg frontal in einen Linienbus gefahren. Die Fahrerin war gegen 23.15 Uhr auf der Rahlstedter Straße unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Bus kollidierte.

Bei dem Unfall wurde die Frau in Die Fahrerin in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Eine Freundin der Verletzten, die unmittelbar vor dem Unfall aus dem Auto ausgestiegen war, erlitt einen Schock.