Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Hamburg Auto fährt nach Zusammenstoß in Gruppe: Fünf Verletzte Von dpa | 10.10.2022, 06:58 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Hamburg-Harvestehude ist eines der Autos in eine Personengruppe gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei dem Unfall am Sonntag zwei Radfahrerinnen verletzt, eine davon schwer. In einem der Autos saßen zwei Kinder, welche einen Schock und Prellungen erlitten. Zudem wurde ein Fußgänger leicht verletzt. Vor dem Unfall soll es zu einem Streit zwischen Auto- und Radfahrer gekommen sein, wie es von der Polizei hieß.