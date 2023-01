Auto fährt in Hamburger Pfandleihhaus Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Polizeieinsatz Auto fährt in Pfandleihhaus: Fahndung mit Hubschrauber Von dpa | 05.01.2023, 05:57 Uhr

Ein Auto ist im Hamburger Stadtteil Harburg in ein Leihhaus gefahren. Der oder die Täter seien auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Fahndung laufe. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht. Auf Fotos war zu sehen, dass der Wagen zu einem großen Teil im Eingangsbereich des Pfandleihhauses stand, das auch Geldwechsel und einen Juwelier-Service anbietet. Ein Sicherheitsgitter wurde bei der Tat am Mittwochabend stark verbogen. Einem dpa-Fotografen zufolge waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz, darunter ein Hubschrauber und Ermittler des Landeskriminalamtes zur Spurensicherung.