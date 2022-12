Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto fährt Fußgänger in Hamburg-Dulsberg an: Fahrer flieht Von dpa | 15.12.2022, 13:15 Uhr

Ein Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger in Hamburg-Dulsberg angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Der 73-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte demnach am Mittwochabend eine Straße überquert und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der Autofahrer stoppte kurz, entfernte sich dann aber vom Unfallort, wie es weiter hieß. Wie es zu dem Unfall kam, war am Donnerstag zunächst unklar. Der 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.