Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Auto erfasst auf Gehweg sitzende Seniorin: Tödlich verletzt Von dpa | 06.06.2023, 16:41 Uhr

Eine auf dem Gehweg sitzende Seniorin ist in Hamburg-Eppendorf von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich die 84-Jährige am Montagmittag neben ihren Rollator gesetzt. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin habe ihren unmittelbar neben der Seniorin auf dem Gehweg stehenden Wagen ausparken wollen. Beim Vorwärtsfahren sei ihr Auto mit der 84-Jährigen zusammengestoßen. Dabei erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen, an denen sie im Krankenhaus starb.