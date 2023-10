Brände Auto brennt in Tiefgarage: Fitnessstudio evakuiert Von dpa | 13.10.2023, 08:25 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines brennenden Auto in einer Tiefgarage in Hamburg-Langenhorn hat die Feuerwehr am Donnerstagabend ein Fitnessstudio geräumt. Rund 30 Menschen habe man wegen des durch die Schächte nach oben in das Studio ziehenden Rauches aus dem Gebäude holen und vorübergehend in einem Bus unterbringen müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Ein Mensch habe dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer sei aber schnell gelöscht worden und die Gäste des Fitnessstudios hätten ihr Training nach einer Lüftung der Räume fortsetzen können.