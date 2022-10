Die letzten Vorbereitungen für die Michael-Mau-Ausstellung laufen. Foto: Tim Oehler/hfr up-down up-down Eröffnung am 27. Oktober Ausstellung mit Werken des Hamburger Malers Michael Mau in den Stadthöfen Von Guido Behsen | 24.10.2022, 17:42 Uhr

Seine realistischen Bilder vom Alltag in der Großstadt und der Natur im Hamburger Umland machten ihn in den 1970er-Jahren bekannt. Nun eröffnet in den Hamburger Stadthöfen eine Ausstellung mit den Werken des Malers Michael Mau.