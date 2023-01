Echtzeit-Auslastungsanzeige bei der S-Bahn Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Hamburg Auslastungsanzeige soll S-Bahnen komfortabler machen Von dpa | 10.01.2023, 16:02 Uhr

Neue Anzeigen an den Bahnhöfen sollen S-Bahn-Kunden in Hamburg künftig schneller zu einem freien Sitzplatz verhelfen. Die Auslastungsanzeige soll auch das Ein- und Aussteigen beschleunigen und somit Verspätungen entgegenwirken. Das Projekt heißt „Lightgate: Auslastung in Echtzeit“, es soll auch ein zusätzliches Informationsangebot für die Fahrgäste bieten. „Sie können anhand einfach erkennbarer Farbsignale einen freien Platz im Waggon finden“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Dienstag zum Start der Pilotphase.