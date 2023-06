Eine heruntergekommene Idylle mitten in Hamburg: Das Café Seeterrassen liegt am Südufer das Parksees von Planten un Blomen. Foto: Yannick Kitzinger up-down up-down Traditionslokal in Planten un Blomen Hamburger Ausflugsziel gerettet: So soll das Café Seeterrassen umgebaut werden Von Yannick Kitzinger | 14.06.2023, 16:14 Uhr

Der Verkaufstermin für das Café Seeterrassen in Hamburgs Park Planten un Blomen steht. Ende Juni soll das Gebäude samt umliegenden Parkanlagen von der Hamburg Messe und Congress an das Bezirksamt Mitte verkauft und so der Weg für eine umfassende Sanierung freigemacht werden.