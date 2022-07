Hafen-Beschäftigte mit Verdi-Flaggen demonstrieren vor der Reederei Hapag-Lloyd. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Tarife Auseinandersetzung bei Demo der Hafenarbeiter in Hamburg Von dpa | 15.07.2022, 13:40 Uhr

Bei einer Kundgebung von Hafenarbeitern in Hamburg ist es am Freitagmittag zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Es sei ein Böller aus der Menge geworfen worden, und die Polizei sei dann eingeschritten und habe den Mann aus dem Demonstrationszug herausgeholt, beobachtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei bestätigte den Vorfall in der Nähe des Hauptbahnhofs auf einer Wiese beim Gewerkschaftshaus. Die Beamten seien dann von den Hafenarbeitern bedrängt worden, die Tränengas einsetzte, berichtet der Fotograf weiter. Nach Angaben der Polizei gab es aus den Reihen der Demonstranten dann auch Flaschenwürfe. Mehrere Verletzte wurden vor Ort behandelt.