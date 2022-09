Protest gegen die Alpha-E-Variante Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Verkehr Ausbau contra Neubau: Beirat und Landespolitik für „Alpha E“ Von dpa | 15.09.2022, 17:44 Uhr

Die umstrittene Frage eines Ausbaus oder kompletten Neubaus der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg bewegt weiterhin viele Menschen in Niedersachsen. „Es gibt die klare Position auch in der Landespolitik, dass „Alpha E“ kommen soll“, sagte Peter Dörsam vom gleichnamigen Projektbeirat nach Diskussionen mit Bürgern, Politkern und Bahnvertretern am Donnerstag in Celle. „Wenn die Neubauvariante nun auch Thema der Planung ist, muss auf jeden Fall zumindest ein Raumordnungsverfahren eingeleitet werden.“