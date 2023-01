Aurubis Foto: Georg Wendt/dpa/Symbolbild up-down up-down Rohstoffe Aurubis und Codelco: Nachhaltige Kupferindustrie stärken Von dpa | 30.01.2023, 14:04 Uhr

Der deutsche Metall- und Kupferkonzern Aurubis und Chiles staatlich kontrollierter Bergbaukonzern Codelco wollen beim Aufbau einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Kupferindustrie zusammenarbeiten. Dazu unterzeichneten beide Unternehmen in Santiago de Chile am Rande der Südamerika-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine entsprechende Absichtserklärung. Geplant sei eine potenzielle Zusammenarbeit hinsichtlich der Hüttenbetriebe und Projekte der Kreislaufwirtschaft in Chile, teilten Aurubis und Codelco am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.