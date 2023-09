Für die einen ist es nur ein alter Brief aus dem Norden Deutschlands nach Paris. Für die anderen ist er eine absolute Rarität: der sogenannte Rondel-Brief aus dem Sammelgebiet Mecklenburg-Strelitz. Das Besondere an ihm ist der Briefmarken-Erstdruck aus der Postregion. Für mindestens 100.000 Euro wird der Umschlag am 23. September wohl einen neuen Besitzer finden. Dann werden er und etwa 340 weitere historische Briefe und Marken bei einer großen Auktion in Wiesbaden versteigert, wie das zuständige Auktionshaus der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Sie sind Teil der einst rund 8000 Stücke umfassenden Sammlung des ehemaligen Chefs des Einzelhandelsunternehmens Tengelmann, Erivan Haub. Weil die Sammlerstücke teils Unikate oder das einzig bekannte Exemplar sind, gilt die Sammlung als bedeutend und wertvoll. Die Auktion in fast drei Wochen ist die letzte einer zehnteiligen Versteigerungsserie.

Rondel-Brief ist einer der Höhepunkte der Auktion in Wiesbaden

Der in Neustrelitz abgestempelte Rondel-Brief gilt dabei als einer der Höhepunkte der gesamten Sammlung. Theodore Rondel war den Angaben zufolge einer der ersten Philatelisten, der sich gezielt die Briefmarken-Neuausgaben verschiedener Staaten besorgte. 1864 hatte er sich einen Brief mit den neuen Marken aus Mecklenburg-Strelitz an seine Adresse in Paris schicken lassen.

Das allein macht ihn schon wertvoll. Zudem aber finden sich auf dem Brief gleich vier Marken, die in ihrer Kombination für noch mehr Extravaganz sorgen. „Es ist der einzige bekannte Brief mit Mecklenburg-Strelitz-Marken in drei verschiedenen Farben und Wertstufen“, hieß es dazu vom Auktionshaus.

Aus dem Norden sind als besondere Schmankerl für Briefmarken-Freunde zudem noch „Vier-Schillling-Marken“ aus Lübeck, ein „Brief der Hamburger Kaufleute Vorwerk“ und das „Hannover-Quintett“ dabei. Bei den Marken aus Lübeck handelt es sich um einen Brief, der 1861 mit der Eisenbahn von Lübeck über Riga nach Estland verschickt wurde – und auch er trägt Erstausgaben. „Auf dem Brief befinden sich vier Schilling-Marken der ersten Ausgabe mit einem Wasserzeichen. Es handelt sich um eine Frankatur von vier Lübeck-Briefmarken in drei verschiedenen Farben, die sehr selten ist.“ Wer diesen Brief sein Eigen nennen möchte, muss mindestens 40.000 Euro einplanen.

Hinrichsen-Maschinenstempel: Postgeschichtliche Seltenheit unter dem Hammer

Das Los aus Hamburg ist wertvoll, weil es – aus der Zeit als die Marken noch mit Hand abgestempelt wurden – mit einem besonderen Maschinenstempel entwertet wurde. „Er ist eine große postgeschichtliche Seltenheit, weil er mit einem Hinrichsen-Maschinenstempel entwertet wurde, der nur vom 2. bis 8. Dezember 1867 verwendet wurde“, hieß es dazu. Mindestens 5000 Euro müsste ein Interessent für diesen Brief bieten.

Für das „Hannover-Quintett“ müsste ein Interessent mindestens 60.000 Euro auf den Tisch legen. Das ist das Startgebot für den Brief, der 1850 auf die Reise von Rotenburg nach Bremen ging und fünf zusammenhängende Ein-Gutegroschen-Marken trägt. Der Letter sei ein Unikat und ebenfalls ein „erstes Mal“. „Diese fünf zusammenhängenden Ein-Gutegroschen-Briefmarken sind die größte bekannte Einheit der ersten in Hannover ausgegebenen Marken“, so das Auktionshaus.