Katastrophenschutz Auftrag für 50 neue Sirenen in Hamburg ausgeschrieben Von dpa | 18.10.2022, 12:44 Uhr

Für eine Verbesserung des Katastrophenschutzes will die Stadt Hamburg 50 neue Sirenen aufbauen lassen. Allein 22 von ihnen sollen im Bezirk Wandsbek installiert werden, wie aus der Auftragsausschreibung der Innenbehörde hervorgeht, über die am Dienstag zuerst der NDR berichtet hatte. Zwölf weitere Standorte sind den Vergabeunterlagen zufolge im Bezirk Nord, sechs in Mitte, fünf in Altona, drei in Eimsbüttel und zwei in Harburg geplant.