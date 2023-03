Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Politik Aufnahme Geflüchteter: Tschentscher sieht Hamburg am Limit Von dpa | 21.03.2023, 09:51 Uhr

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat darauf hingewiesen, dass die Länder und Kommunen neben Geld auch genügend Unterkünfte für die Aufnahme Geflüchteter brauchen. „Wir müssen sehen, dass in den Metropolen, wo der Raum knapp ist, da ist es nicht nur eine Frage von Geld, sondern wir brauchen irgendwann auch die Flächen oder die Immobilien, um die Menschen aufzunehmen“, sagte der SPD-Politiker in der ntv-Sendung „#beisenherz“. Auf die Frage, wie viele Menschen Hamburg noch aufnehmen könne, sagte Tschentscher, „wir sind auch am Limit“.