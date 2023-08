Ein 21-jähriger Fahrer eines Drogentaxis ist von der Polizei in Hamburg-Hamm gestoppt worden. Bei den Durchsuchungen haben die Einsatzkräfte 130 Gramm Marihuana, 10 Gramm Kokain und 700 Euro Bargeld gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Den Beamten sei das Auto am Donnerstagabend aufgefallen, da immer wieder Passanten in das Fahrzeug eingestiegen und nach einer kurzen Strecke wieder ausgestiegen waren. Dieses Verhalten sei typisch für ein Drogentaxi - also ein Auto, in dem der Fahrer Drogen verkauft. Wie der NDR berichtete, sollte für den 21-Jährigen bei Gericht Untersuchungshaft beantragt werden.