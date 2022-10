Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gericht Auf Lebensgefährtin eingestochen: Prozessbeginn in Hamburg Von dpa | 21.10.2022, 14:40 Uhr

Ein 27-Jähriger, der in Hamburg-Bramfeld mehrmals auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben soll, muss sich von Mittwoch an vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Die Frau war bei der Tat in der gemeinsamen Wohnung und auf dem Balkon am 29. Oktober 2021 lebensgefährlich verletzt worden.