Tiere Auf in den Süden: Die letzten Störche verlassen Hamburg Von dpa | 19.09.2022, 06:48 Uhr

Es klappert am Himmel. In diesen Tagen ziehen die letzten Störche Hamburgs wieder in den Süden und damit in deutlich nahrungsreichere Gebiete.